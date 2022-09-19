Давно пора, так-то.

В начале лета Capcom анонсировала для Resident Evil Village сюжетное дополнение под названием Shadows of Rose, посвящённое Роуз — взрослой дочери Итана Уинтерса, попавшей в таинственное паранормальное существующее в её сознании измерение, из которого надо непременно выбраться.

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Теперь же стало известно, что если вас совсем не радует сюжетная линия семьи Уинтерс, и вы проходите игры с её участием только из уважения к франшизе Resident Evil, то можете возрадоваться: сюжетная арка Уинтерсов с выходом данного дополнения будет завершена, о чём в беседе с IGN сообщил Кенто Киносита, геймдиректор аддона.

Что же до следующей части серии Resident Evil, то её сюжет, как следствие, будет разворачиваться вокруг новых действующих лиц. До оглашения подробностей проекта дело не дошло.

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Напомним, что дополнение Shadows of Rose должно поступить в продажу через месяц — 28 октября на всех актуальных платформах.