Если кто вспомнит — будет шикарно.

Разработчики из Nightdive Studios анонсировала ремастер Rise of the Triad — шутера 1995 года выпуска от Apogee Software. Студия, которая уже успела выпустить множество ремейков, подарить новому поколению игроков возможность прикоснуться к классике.

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«Новый старый» проект пересоберут на движке KEX Engine, переиздание получит вырезанный контент, о существовании которого, наверное, только ярые фанаты могут помнить. Rise of the Triad рассказывает историю о спецотряде из пяти человек, которому предстоит проникнуть на остров, где засела «Триада» — группировка культистов, вооружённая до зубов. Эти плохие люди собираются разрушить Лос-Анджелес, а помешать им предстоит только игрок, который примет на себя роль одного из агентов.

Основные особенности ремастера Rise of the Triad: Ludicrous Edition:

поддержка разрешения 4K, разблокированный счётчик кадров/с и поддержка ультрашироких мониторов;

в комплекте все эпизоды и расширения оригинальной игры, а также новая глава, созданная ветеранами New Blood, Nightdave и той самой Apogee Software;

доработанный интерфейс и увеличенное поле зрения;

поддержка достижений и облачных сохранений;

несколько сетевых режимов, среди которых есть и новый — «Захват флага»;

редактор уровней с поддержкой мастерской Steam;

возможность играть под саундтрек из 1995 или 2013 годов.

Напомним, оригинальная Rise of the Triad изначально создавалась как продолжение Wolfenstein 3D, но очень скоро переросла в оригинальную игру. В 2013 году вышел её ремейк от студии Interceptor Entertainment, но должного внимания публики он к себе не привлёк.

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Зато грядущая Rise of the Triad: Ludicrous Edition сможет похвастаться обширной платформенной географией: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Swith, iOS и Android. Ремастер от Nightdive Studios поступит в продажу в 2023 году.