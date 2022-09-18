То, что запуск на Netflix аниме Cyberpunk Edgerunners неизбежно приведёт к росту «онлайна» в Cyberpunk 2077, было всем очевидно ещё в момент анонса данного анимационного сериала. Но то, что рост будет столь взрывным, предположить было непросто, а ведь именно так и случилось: на момент написания данной заметки пиковый «онлайн» Cyberpunk 2077 в одном только Steam вплотную приблизился к семидесяти тысячам человек.
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Кажется, что данный показатель небольшой, однако важно сделать одну ремарку: он самый высокий с января 2021 года, когда «онлайн» составлял порядка 80 тысяч пользователей — и это во второй месяц после релиза. Учитывая, что воскресенье, по сути, ещё только началось, вполне вероятно, что рекорд конца января прошлого года будет побит.
Стоит отметить, что запуск аниме — это главная, но не единственная причина скачкообразного роста «онлайна» Cyberpunk 2077. Существуют ещё три причины: выход обновления 1.6, анонс крупного аддона Phantom Liberty, а также очередное участие проекта в распродаже. Все четыре фактора в совокупности и привели к тому результату, который мы разобрали в данной заметке.