Зампелла так-то сейчас возглавляет команду спасения Battlefield.

Винс Зампелла — своего рода «Чип и Дейл», которые спешат на помощь, в одном лице. Когда Battlefield 2042 постиг коллапс, именно Зампелла был направлен издательством Electronic Arts в качестве руководителя команды спасения франшизы. Удалось за прошедшие месяцы её спасти или нет — данную характеристику деятельности Зампеллы пусть дают геймеры — но что разработчик точно сделал, так это выявил причину неудачи Battlefield 2042.

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По словам Зампеллы, DICE слишком радикально пошла по пути реализации многих неоднозначных идей, в том числе увеличения числа игроков на поле боя, но не успела довести всё до ума. Тем самым была нарушена формула Battlefield, итогом которой стал разворот к привычному формату — так, например, DICE объявила, что вернёт в игру пусть и видоизменённую в условиях существования системы специалистов, но всё же привычную систему классов персонажей.

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Согласно комментариям фанатов, в Battlefield 2042 действительно идут изменения к лучшему, а это значит, что со своей задачей Зампелла справляется. Что же до первоначальной идеи Battlefield 2042, то тут, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда.