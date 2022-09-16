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Новости Software Игнатий Колыско
Анонсировано продолжение глобальной 4X-стратегии Sins of a Solar Empire
Данный проект пока числится эксклюзивом магазина EGS.
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Студия Ironclad Games анонсировала вторую часть глобальной 4X-стратегии Sins of a Solar Empire. Оригинал, если вдруг кто забыл, поступил в продажу почти 15 лет назад. По случаю анонса был представлен дебютный трейлер.

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В представленной Sins of a Solar Empire 2 игрок будет, как и прежде, управлять космической империей, руководя одной из рас (ТВС, Васари, Идущие). В какой-то момент исследователю также нужно будет выстроить огромный флот и отправиться на завоевание космоса.

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Уже сейчас разработчики стратегии о готовящемся многопользовательском режиме, рассчитанном на 10 человек. Авторы нацелены реализовать в сиквеле множество уникальных механик и систем, о которых просили фанаты оригинала. Sins of a Solar Empire 2 выйдет в раннем доступе магазина Epic Games Store и пробудет там около года. Даты релиза у такого масштабного проекта пока нет.

#ironclad games #sins of a solar empire 2
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