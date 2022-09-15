Делаем вид, что мы этого геймплея ещё нигде не видели.

Буквально только что в рамках мероприятия COD Next разработчики из Infinity Ward вместе с издательством Activision сделали то, что и обещали: презентовали сетевой режим Call of Duty Modern Warfare и частично — Warzone 2.0.

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В нижеуказанном видеоролике нашему вниманию представили как типичные элементы игрового процесса, так и относительно новые. Отдельно следует отметить систему модификации оружия: на «стволы» можно устанавливать различные прицелы, подствольные устройства, ствольные насадки типа глушителей и пламегасителей, и многое другое. Также ожидайте богатство различной экипировки и техники.

Помимо стандартных игровых режимов также будет представлен режим Prisoner Rescue, подразумевающий спасение заложников. На своих двоих заложники, по всей видимости, идти не могут, поэтому их нужно будет нести на себе, что ограничивает использование оружие лишь пистолетом (sidearm).

По какой-то причине в Modern Warfare II также посчитали необходимым добавить режим виде от третьего лица. Легонько затронули тему Warzone 2.0, в которой будет представлена новая локуция Аль Мазра (Al Mazrah).

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Открытое бета-тестирование новинки на всех платформах безо всяких «но» и требований пройдёт с 24 по 26 сентября. Релиз Call of Duty Modern Warfare II состоится 27 октября. Для предзаказчиков — на неделю раньше (20 октября).