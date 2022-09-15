Что и требовалось доказать.

На прошлой неделе с подачи Epic Games Store в Сети появилась информация о том, что сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection, в состав которого входят Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельный аддон Uncharted The Lost Legacy, наконец-то поступит в продажу на PC уже в следующем месяце, 19 октября. Данная информация не особо нуждалась в подтверждениях, поскольку просто так из сервисов цифровой дистрибуции ничего не утекает, то Sony всё же посчитала необходимым придать данным сведениям официальности. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Отметим, что запуск Uncharted Legacy of Thieves Collection на PC является продолжением обновлённой стратегии Sony в отношении расширения платформенного присутствия своих игр. Потихоньку основные проекты компании выходят на персональных компьютерах, и пока что нет причин считать, что темпы будут снижаться.