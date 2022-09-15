Мэтр снова нагнетает таинственность.

Сегодня стартует выставка Tokyo Game Show, которая продлится вплоть до конца текущей недели и в рамках которой должны состояться некоторые важные для мирового (а не только для внутреннего японского) игрового рынка анонсы. По всей видимости, одним из таких анонсов станет новый проект от студии Kojima Productions: сегодня коллектив Хидео Кодзимы опубликовал маленький «тизер», на котором изображено затенённое лицо девушки со словами «Кто я?».

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Что это будет за проект, откровенно говоря, неизвестно, поскольку показания разнятся. Так, например, по Сети уже не первый год гуляют слухи о том, что компания Кодзимы задействована в работе над перезапуском Silent Hill. Другие источники, включая наиболее авторитетные в индустрии, сообщают, что Kojima Productions трудится над хоррором под рабочим названием Overdose. По третьим сведениям, Кодзима полностью погружён в производство сиквела Death Stranding.

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Кто из этих источников оказался прав, узнаем в обозримой перспективе: не исключено, что подтверждёнными окажутся все три варианта.