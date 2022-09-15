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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: обзорный трейлер экшена Wanted: Dead, вдохновлённого классикой с PlayStation 2
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Разработчики из студии Soleil представили трейлер экшена Wanted: Dead, приготовленный специально для выставки Tokyo Game Show 2022. Опубликованный видеоролик концентрирует внимание зрителя на эффектных сражениях, но и мелким активностям тоже нашлось место.

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Сражения с боссами, перестрелки с применением акробатических приёмов, ближний бой с холодным оружием и мощными добиваниями — всё это отражено в свежем материале.

Сами авторы утверждают, что вдохновлялись Metal Gear Rising: Revengeance, игровыми сериалами Devil May Cry, Bayonetta и другими. Wanted: Dead позиционируется авторами как гибрид экшена и слэшера. Игра повествует об одной неделе жизни так называемого Zombie Unit — элитного отряда полиции Гонконга, выполняющего миссию по раскрытию корпоративного заговора.

Главная героиня Wanted: Dead — лейтенант Ханна Стоун, «крутой гонконгский полицейский», которой предстоит сразиться с наёмниками, членами банд и даже членами частных военных компаний.

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Разработчики из студии Soleil называют Wanted: Dead «любовным письмом» сегменту AAA-игр для шестого поколения консолей. К этому периоду, напомним, относятся PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube и даже Sega Dreamcast.

#soleil #wanted dead
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