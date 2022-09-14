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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ сообщили об уходе из студии-разработчика Halo Infinite ещё одного высокопоставленного сотрудника
Давайте вот только без аналогий с тонущими кораблями и представителями отряда грызунов. Причины там другие. Наверное.
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Не успела на днях об уходе со своего поста объявить руководитель студии 343 Industries Бонни Росс, как сегодня СМИ начали сообщать об уходе из коллектива ещё одного высокопоставленного сотрудника — технического директора Дэвида Бергера. Разработчик отвечал за все последние игры серии Halo, а также руководил производством лёгшего в основу Halo Infinite движка Slipspace Engine.

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Официально данная информация не подтверждается, но издание Windows Central утверждает, что получило сведения от проверенных источников, близких к студии 343 Industries. Каковы причины ухода Бергера из студии, если он из неё и впрямь ушёл, не сообщается. Бонни Росс, в свою очередь, в понедельник сообщила об уходе из коллектива на фоне семейных медицинских причин.

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Стоит отметить, что сама студия сейчас переживает не самые успешные времена: Halo Infinite стала для многих одним большим разочарованием, и пассивный подход 343 Industries к её поддержке демонстрирует, что если на проекте ещё не поставлен крест, то произойдёт это уже в обозримой перспективе.

#343 industries #halo infinite
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