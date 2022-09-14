Давайте вот только без аналогий с тонущими кораблями и представителями отряда грызунов. Причины там другие. Наверное.

Не успела на днях об уходе со своего поста объявить руководитель студии 343 Industries Бонни Росс, как сегодня СМИ начали сообщать об уходе из коллектива ещё одного высокопоставленного сотрудника — технического директора Дэвида Бергера. Разработчик отвечал за все последние игры серии Halo, а также руководил производством лёгшего в основу Halo Infinite движка Slipspace Engine.

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Официально данная информация не подтверждается, но издание Windows Central утверждает, что получило сведения от проверенных источников, близких к студии 343 Industries. Каковы причины ухода Бергера из студии, если он из неё и впрямь ушёл, не сообщается. Бонни Росс, в свою очередь, в понедельник сообщила об уходе из коллектива на фоне семейных медицинских причин.

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Стоит отметить, что сама студия сейчас переживает не самые успешные времена: Halo Infinite стала для многих одним большим разочарованием, и пассивный подход 343 Industries к её поддержке демонстрирует, что если на проекте ещё не поставлен крест, то произойдёт это уже в обозримой перспективе.