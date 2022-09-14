Проект Hardspace Shipbreaker получил настолько широкое (в масштабах игры своего класса, естественно) признание на персональных компьютерах, что возник запрос на подготовку версий для консолей текущего поколения. Что ж, работа над ними завершена, их релиз состоится уже 20 сентября, ну а сегодня разработчики поделились специальным геймплейным видеороликом.
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Напомним, что в Hardspace Shipbreaker мы играем за бедолагу, который накопил столько долгов, что единственным рабочим способом их все возместить является опасная, но высокооплачиваемая работа — демонтаж космических кораблей.
В общем, игра получилась «залипательной», а потому — опасной для людей, у которых плохо с самоконтролем и при этом имеются обязанности профессионального и/или семейного характера.