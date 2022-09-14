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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Анонсирована следующая часть Yakuza — она выйдет под названием Like a Dragon 8
Разработчики решили (за всех), что и так понятно, о какой франшизе идёт речь.
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То, что в разработке в студии Ryu Ga Gotoku находится восьмая номерная часть серии Yakuza, давно не является секретом: сведения об этом утекали в Сеть неоднократно, да и в самом коллективе этого практически никто не скрывал. Поэтому сегодняшний анонс продолжения франшизы стал пусть и приятным, но отнюдь не сюрпризом.

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Новинку решили окрестить Like a Dragon 8 — видимо, чтобы не загромождать заголовок, который любит краткость, сестру таланта. Главными героями выступят слегка видоизменённые Казума Кирью и Ичибан Касуга. В восьмой части нас ждёт огромный масштаб действий: согласно заявлениям разработчиков, Like a Dragon 8 — самая крупная игра серии.

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Что касается релиза, то пока о нём говорить слишком рано: по самым оптимистичным планам, он состоится в начале 2024 года. Но, как мы знаем, современная игровая индустрия чрезмерно волатильна и склонна к переносам на длительные или вовсе неопределённые сроки. Поэтому к обозначенному «окну» релиза следует относиться настороженно.

#sega #like a dragon 8 #ryu ga gotoku
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