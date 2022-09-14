Разработчики решили (за всех), что и так понятно, о какой франшизе идёт речь.

То, что в разработке в студии Ryu Ga Gotoku находится восьмая номерная часть серии Yakuza, давно не является секретом: сведения об этом утекали в Сеть неоднократно, да и в самом коллективе этого практически никто не скрывал. Поэтому сегодняшний анонс продолжения франшизы стал пусть и приятным, но отнюдь не сюрпризом.

реклама

Новинку решили окрестить Like a Dragon 8 — видимо, чтобы не загромождать заголовок, который любит краткость, сестру таланта. Главными героями выступят слегка видоизменённые Казума Кирью и Ичибан Касуга. В восьмой части нас ждёт огромный масштаб действий: согласно заявлениям разработчиков, Like a Dragon 8 — самая крупная игра серии.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается релиза, то пока о нём говорить слишком рано: по самым оптимистичным планам, он состоится в начале 2024 года. Но, как мы знаем, современная игровая индустрия чрезмерно волатильна и склонна к переносам на длительные или вовсе неопределённые сроки. Поэтому к обозначенному «окну» релиза следует относиться настороженно.