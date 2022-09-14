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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для «беты» Call of Duty Modern Warfare II рекомендуется компьютер с Core i7-4770K и GeForce GTX 1060
Что, как бы, уже смешно.
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Через неделю на PC начнётся бета-тестирование Call of Duty Modern Warfare II — второй части «перезапущенной» подсерии про современные боевые действия. По такому случаю студия Infinity Ward собрала волю в кулак и опубликовала системные требования, которым примерно должен соответствовать ваш компьютер, чтобы с относительным комфортом принять участие в тестировании.

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Получилось весьма демократично: даже в таблице рекомендованных требований содержится перечень «железа» прямиком из начала 2016 года. Конечно, не уточняется, при каких настройках качества, разрешении и частоте кадров разработчики подразумевают игру на таком компьютере, но сам факт, определённо, заслуживает быть отмеченным.

Итак, минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-3570 или AMD Ryzen 5 1600X;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470;
  • 25 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 с последними обновлениями.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 7 1800X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
  • 25 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 с последними обновлениями.
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Релиз Call of Duty Modern Warfare II состоится 27 октября, при этом предзаказчики смогут приступить к процессу на неделю раньше.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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