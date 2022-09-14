Даже радиация есть.

Разработчики из Ironwood Studios совместно с игровым подразделением Sony в рамках сентябрьского выпуска State of Play анонсировали Pacific Drive — атмосферное приключение с элементами выживания, ключевое значение в котором отводится процессу вождения автомобиля.

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События Pacific Drive будут происходить где-то на тихоокеанском северо-западе США — причём, в его сюрреалистической версии. Геймерам предложат заняться раскрытием старой и позабытой тайны и добраться до самого центра «Олимпиской зоны отчуждения».

В свежей заметке блога PlayStation, посвящённой Pacific Drive, разработчики поясняют, что машина для главного героя — самый настоящий спасательный круг. Игроку придётся собирать ресурсы для её обслуживания и добавления улучшений. Пока авто работает — оно сможет защитить от опасностей.

Описание в блоге PlayStation:

«Слухи и истории о Зоне распространяются безудержно, заставляя вас исследовать её периметр. Ваши планы идут наперекосяк, и теперь вы застряли внутри — вы еще этого не знаете, но единственный выход — пройти. Глубоко в лесу вы находите еле работающий универсал, чудесным образом разблокированный и способный спуститься с холма в долину. Здесь вы натыкаетесь на заброшенную автомастерскую, которая становится вашей базой операций, где вы благополучно ремонтируете и улучшаете свой автомобиль между заездами. Делайте всё возможное, чтобы выжить, разгадывайте тайны и ищите выход — или станьте частью непрекращающихся легенд Зоны».

Каждая поездка из гаража в Зону удивит игрока странным набором аномалий, а также высоким уровнем радиации. Если автомобиль исправен, то герой сможет безопасно исследовать, собирать ресурсы и ехать дальше в различные биомы, которые предлагают более ценные награды. Земля будет меняться с каждым проходящим штормом, что делает каждое путешествие уникальным. Открывая новые ресурсы, игрок сможет оборудовать свой автомобиль средствами защиты, облагородить свой гараж и найти всё более опасные маршруты, ведущие всё глубже и глубже в Зону.

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Pacific Drive выйдет на консоли PlayStation 5 в 2023 году.