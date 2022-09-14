Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«S.T.A.L.K.E.R. на колёсах»: анонсирован атмосферный «выживач» Pacific Drive про поездки в Зону на автомобиле
Даже радиация есть.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Разработчики из Ironwood Studios совместно с игровым подразделением Sony в рамках сентябрьского выпуска State of Play анонсировали Pacific Drive — атмосферное приключение с элементами выживания, ключевое значение в котором отводится процессу вождения автомобиля.

реклама

События Pacific Drive будут происходить где-то на тихоокеанском северо-западе США — причём, в его сюрреалистической версии. Геймерам предложат заняться раскрытием старой и позабытой тайны и добраться до самого центра «Олимпиской зоны отчуждения».

В свежей заметке блога PlayStation, посвящённой Pacific Drive, разработчики поясняют, что машина для главного героя — самый настоящий спасательный круг. Игроку придётся собирать ресурсы для её обслуживания и добавления улучшений. Пока авто работает — оно сможет защитить от опасностей.

Описание в блоге PlayStation:

«Слухи и истории о Зоне распространяются безудержно, заставляя вас исследовать её периметр. Ваши планы идут наперекосяк, и теперь вы застряли внутри — вы еще этого не знаете, но единственный выход — пройти. Глубоко в лесу вы находите еле работающий универсал, чудесным образом разблокированный и способный спуститься с холма в долину. Здесь вы натыкаетесь на заброшенную автомастерскую, которая становится вашей базой операций, где вы благополучно ремонтируете и улучшаете свой автомобиль между заездами. Делайте всё возможное, чтобы выжить, разгадывайте тайны и ищите выход — или станьте частью непрекращающихся легенд Зоны».

Каждая поездка из гаража в Зону удивит игрока странным набором аномалий, а также высоким уровнем радиации. Если автомобиль исправен, то герой сможет безопасно исследовать, собирать ресурсы и ехать дальше в различные биомы, которые предлагают более ценные награды. Земля будет меняться с каждым проходящим штормом, что делает каждое путешествие уникальным. Открывая новые ресурсы, игрок сможет оборудовать свой автомобиль средствами защиты, облагородить свой гараж и найти всё более опасные маршруты, ведущие всё глубже и глубже в Зону.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Pacific Drive выйдет на консоли PlayStation 5 в 2023 году.

#ironwood studios #pacific drive
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
30
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
46
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
69
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
3
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
2
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
6
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
1

Сейчас обсуждают

Johan_888
12:00
Тебе не надоело вливать сюда столько политоты? Как ты умудряешься и новости, читать и на этом форуме столько говна лить? и зачем ты это делаешь? Такое ощущение что ты прям из штаба всу сюда данные сл...
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Артём Николаев
12:00
Так у меня и вопрос, с чего вдруг желания смерти этой индустрии. Если на то пошло, лучше желать смерти рынку деривативов. Всяких свопов, фьючерсов и опционов на 500 трлн. долл. Оттуда крипту даже не в...
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
Козак Турчинов
11:59
а где криптопетушки которые орали что биткоин валюта будущего и независима от экономики в мире?
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
temrus63
11:57
давно не работает эта мулька
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
temrus63
11:57
если в кране нет воды - воду выпили ????))) вот туда и поверлимит делся
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
temrus63
11:57
а гтс250 е грин от палит ваш выбор) тоже нет доп питания)
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
Slow Mo
11:56
В бюджете РФ дефицита денег не.Запад оплачивает все хотелки Газпрома,пусть не напрямую ,но оплачивает
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
temrus63
11:56
зря просвещаешь баранов) у меня 100% знакомых при покупке тестируют бубликом) домохозяйки) все карты после апгрейда которые продавал - все просили бублик, я им сую бенчмарки с разными АПИ опенГЛ, дх9,...
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
Profit
11:55
Западная Европа уверенно скатывается в Средневековье. Forbes. https://inosmi.ru/20220913/evropa-256059026.html Успехов спорить с реальностью =) Соболезную (нет) =))
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Вежливый B Hornet_
11:55
вот твой брат попался грустный и уже Слава Украине говорит ну и с настоящими чеченцами можешь сравнить https://t.me/AFUStratCom/6558
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем