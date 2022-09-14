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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплей сетевого экшена Warlander с демонстрацией уникальных особенностей
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Разработчики из компании Toylogic совместно с издательством Plaion представили геймплейный трейлер Warlander — масштабной сетевой игры в фэнтезийном сеттинге, посвящённой захвату замков.

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Видео даёт понять, что геймплей здесь достаточно необычный, а боевая система — разнообразная и даже весёлая. Например, мечники тут могут пустить в дело огнестрельное оружие, а маги швыряются заклинаниями прямо из пальцев.

В рамках одного сражения в Warlander может принимать участие до 100 игроков, а пользователям доступны несколько классов. В самих сражениях могут выяснять между собой отношений до пяти команд, а игроки здесь разбиваются на небольшие отряды под управлением общего командующего.

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В данный момент проходит бета-тестирование Warlander, релиз проекта намечен на декабрь текущего года. За всеми остальными подробностями следует обратиться к официальной странице проекта в Steam.

#toylogic #warlander #plaion
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Вежливый_B_Hornet
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Вежливый_B_Hornet
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ага так с прострелянными ногами и пиздят орков. хорошие позиции для рф в аду. на других всу достанут. орки продвинулись поближе к мамке.
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