Разработчики из PlatinumGames совместно с издательством Square Enix приняли решение о полной остановке поддержки ролевого экшена Babylon’s Fall.
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Серверы проекта будут закрыты 27 февраля 2023 года, а в ближайшее время его снимут с продажи как в цифровых магазинах, так и в физических.
В специальном заявлении на сайте игры также указывается, что 29 ноября начнётся финальный сезон, но по количеству контента ясности пока нет. Разработчики также дали понять, что из-за закрытия проекта были отменены работы над несколькими крупными обновками.
Напомним, Babylon’s Fall вышла в марте 2022 года и практически сразу стала «знаменитой» из-за своих проблем с привлечением публики. Уже в мае текущего года онлайн проекта опустился до нуля, но тогда PlatinumGames дала понять, что продолжит работать над поддержкой своего провального детища.
Видимо, упорства и старания хватило только на это лето.