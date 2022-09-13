Разработчики из студии BKOM совместно с издательством Team17 сообщили, что их ролевая приключенческая игра Sunday Gold выйдет чуть позже запланированного. До настоящего момента было известно, что релиз проекта намечен на сегодня, 13 октября. Новая дата — 13 октября.
реклама
Напомним, действие Sunday Gold происходит в Лондоне, пришедшем в упадок. Безработица, бездомные, выросшая преступность — все сопутствующие признаки наступивших плохих времён. А ещё в этом городе коррумпированный миллиардер Кенни Хоган кое-что затеял. Помещать коварным планам главного злодея смогут только главные герои — тройка преступников, вставших на благородный путь.
Геймплей Sunday Gold сочетает в себе исследование мира и участие в пошаговых боях. Игроку также придётся следить за показателем стресса героев, поскольку в критических ситуациях они могут действовать необдуманно и импульсивно.
Sunday Gold пока заявлена только для ПК (Steam). Если вас эта игра заинтересовала, то можно ознакомиться с бесплатным прологом.