Голосование завершится сегодня.

В апреле Илон Маск (Elon Musk) заявил о намерениях купить активы Twitter по цене $54,20 за акцию, в июне совет директоров рекомендовал акционерам компании одобрить эту сделку, но к июлю покупатель передумал, и теперь пытается в судебном порядке избежать необходимости выложить десятки миллиардов долларов за эту социальную сеть. На этой неделе проводится голосование на собрании акционеров Twitter по данной сделке, и осведомлённые источники сообщили The Wall Street Journal, что предварительные итоги голосования уже позволяют рассчитывать на преобладание тех акционеров, которые готовы одобрить сделку.

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Источник изображения: Getty Images

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Институциональным инвесторам принадлежит около 20% акций Twitter, и они преимущественно склоняются к одобрению сделки. Сам Илон Маск своими акциями в голосовании участия не принимал, хотя его доля в капитале достигает приличных 9,6%. Условия апрельского соглашения подразумевают, что его акции должны голосовать в поддержку сделки, но по факту он пытается её избежать, так что пока миллиардер воздержался от участия в голосовании. Впрочем, вряд ли это способно серьёзно повлиять на исход голосования, как утверждает первоисточник.