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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия Terra Invicta от авторов популярной модификации XCOM Long War выйдет в свет через две недели
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Давным-давно, а сейчас уже кажется, что в прошлой жизни, моддеры, создавшие замечательный проект Long War для стратегии XCOM, анонсировали свою собственную полноценную игру, которой впоследствии присвоили название Terra Invicta. Время шло, и вот, сегодня авторы собрались с силами и заявили, что их проект поступит в продажу ровно через две недели — 26 сентября.

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Напомним, что ничего кардинально нового авторы изобретать не стали и решили выступить в жанре стратегий по отражению инопланетной угрозы. Нам предстоит собрать человечество, дабы оно в объединённом формате смогло дать отпор внеземным захватчикам. Сделать это будет непросто: каждый видит данное противостояние по-своему, так что работы у новой реинкарнации «Командующего»/«Шефа» будет непочатый край.

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#terra invicta
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