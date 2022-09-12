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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony в этом месяце представит AAA-проект в новой серии — инсайдер
Это само по себе обнадёживает.
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У Sony в настоящее время не так уж много свежих серий — в основном компания «катается» на давно себя зарекомендовавших франшизах. Но, возможно, уже в этом месяце дело начнёт сдвигаться с мёртвой точки: как сообщил инсайдер The Snitch, частенько публикующий впоследствии подтверждающиеся сведения, до октября Sony намеревается анонсировать высокобюджетный проект в полностью новой серии.

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Деталей проекта у The Snitch нет, но, по его сведениям, за разработку игры отвечает одна из западных (вернее, не японская) студий с богатым послужным списком.

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Очевидно, анонс прозвучит в рамках следующего выпуска PlayStation Showcase, который, согласно многочисленным слухам и утечкам, должен состояться в этом месяце.

#sony
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