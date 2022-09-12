О том, что «Яндекс» и VK заключили сделку, итогом которой станет переход «Дзена» и «Новостей» под контроль второй, нам известно уже сравнительно давно. Естественно, подобные сделки в одночасье не совершаются, поэтому формально о её закрытии представители «Яндекса» сообщили только сегодня днём.
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Таким образом, отныне вышеуказанными сервисами владеет компания VK, потихоньку превращающаяся в крупный отечественный IT-конгломерат. На фоне завершения сделки главная страница «Яндеса» теперь изменена: теперь в ней используется доменное имя dzen.ru, на которую автоматически происходит перенаправление с yandex.ru. Система поиска «Яндекса» остаётся прежней.
Вместе с тем у самого «Яндекса» есть и приобретения: с сегодняшнего дня сервис доставки еды Delivery Club стал его частью. Данная тема не касается нашей редакционной ленты, но мы упомянули её, чтобы сохранить целостность первоначального новостного материала от «Яндекса».