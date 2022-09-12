На этом фоне главная страница поисковика изменилась. Став откровенно менее полезной.

О том, что «Яндекс» и VK заключили сделку, итогом которой станет переход «Дзена» и «Новостей» под контроль второй, нам известно уже сравнительно давно. Естественно, подобные сделки в одночасье не совершаются, поэтому формально о её закрытии представители «Яндекса» сообщили только сегодня днём.

реклама

Таким образом, отныне вышеуказанными сервисами владеет компания VK, потихоньку превращающаяся в крупный отечественный IT-конгломерат. На фоне завершения сделки главная страница «Яндеса» теперь изменена: теперь в ней используется доменное имя dzen.ru, на которую автоматически происходит перенаправление с yandex.ru. Система поиска «Яндекса» остаётся прежней.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вместе с тем у самого «Яндекса» есть и приобретения: с сегодняшнего дня сервис доставки еды Delivery Club стал его частью. Данная тема не касается нашей редакционной ленты, но мы упомянули её, чтобы сохранить целостность первоначального новостного материала от «Яндекса».