До ноября ещё есть время.

Разработчики из Ghost Ship Games раскрыли дату начала третьего сезона их кооперативного шутера Deep Rock Galactic. Новый сезон стартует на ПК уже 3 ноября, а на консолях Playstation и Xbox — 17 ноября.

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В рамках нового сезона также появится сезонный абонемент Performance Pass. За прохождение его линейки прогресса можно получить различные предметы и косметические «плюшки». Авторы игры также напомнили, что сейчас близится к завершению второй сезон, поэтому у геймеров ещё есть возможность заработать и забрать все нужные подарки.

Сотрудники Ghost Ship Games также планируют провести в период с 15 сентября по 3 октября в игре традиционное игровое событие Oktoberfest. В рамках данного ивента у геймеров появится возможность собирать (в мире Deep Rock Galactic, разумеется) пивные кружки, выполнять задания и получать различные награды.

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Напомним, Deep Rock Galactic доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Финальная версия проекта присутствует в Steam с 13 мая 2020 года, за это время она собрала 97 % положительных отзывов из более 117 тысяч написанных.