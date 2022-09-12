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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Twitter отвергла новейшие доводы Илона Маска, позволяющие ему отказаться от покупки компании
Не так быстро, Илон!
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На завтра, как напоминает CNBC, намечено голосование акционеров Twitter по вопросу одобрения сделки с Илоном Маском (Elon Musk), которую последний старается всеми силами развалить. На прошлой неделе стало известно, что его адвокаты просят считать сделанную компанией выплату в размере $7,75 млн уволенному главе службы информационной безопасности Twitter Питеру Затко (Peiter Zatko) существенным нарушением договора, которое даёт право Маску отказаться от выполнения своих обязательств.

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Источник изображения: Getty Images

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По словам представителей Twitter, указанная выплата не является нарушением предварительного соглашения с Маском, заключённым в апреле текущего года. Более того, совет директоров компании рекомендует акционерам голосовать в пользу одобрения сделки на условиях, оговорённых в апреле. Тогда Маск согласился выплатить по $54,20 за каждую акцию, оценив капитализацию Twitter в $44 млрд.

#илон маск #twitter #судебное разбирательство #илон маск и twitter
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