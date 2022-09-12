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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о последующих переносах выхода игры
Проект выйдет в 2023-м. Впрочем, нам от этого ни горячо, ни холодно.
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На днях стало известно, что Xbox начала в принудительном порядке возвращать пользователям средства за предварительные заказы S.T.A.L.KE.R. 2 Heart of Chernobyl. Стандартная практика: релиз проекта сместился на неопределённый срок, поэтому, по правилам площадки, оформление на него предварительных заказов запрещено. Впоследствии студия GSC Game World уже отмечала, что мы имеем дело со стандартной процедурой, и что переживать не следует, но пессимистов, особенно на фоне всего того, что произошло с коллективом вследствие начала боевых действий в их родной стране, это не успокоило.

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Теперь GSC Game World ещё раз подтвердила, что никаких последующих переносов выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет: игра по-прежнему запланирована к выходу в 2023 году, просто пока без точной даты, и когда эта дата будет определена, проект вернётся в продажу по предварительным заказам.

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Как бы то ни было, авторы проекта отказались от релиза игры в России. Осуждать их за это мы не будем, лишь отметим, что сиюминутные эмоции в бизнесе, да и не только в бизнесе — это всегда путь к катастрофе в будущем.

#microsoft #s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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