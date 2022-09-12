Проект выйдет в 2023-м. Впрочем, нам от этого ни горячо, ни холодно.

На днях стало известно, что Xbox начала в принудительном порядке возвращать пользователям средства за предварительные заказы S.T.A.L.KE.R. 2 Heart of Chernobyl. Стандартная практика: релиз проекта сместился на неопределённый срок, поэтому, по правилам площадки, оформление на него предварительных заказов запрещено. Впоследствии студия GSC Game World уже отмечала, что мы имеем дело со стандартной процедурой, и что переживать не следует, но пессимистов, особенно на фоне всего того, что произошло с коллективом вследствие начала боевых действий в их родной стране, это не успокоило.

реклама

Теперь GSC Game World ещё раз подтвердила, что никаких последующих переносов выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет: игра по-прежнему запланирована к выходу в 2023 году, просто пока без точной даты, и когда эта дата будет определена, проект вернётся в продажу по предварительным заказам.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как бы то ни было, авторы проекта отказались от релиза игры в России. Осуждать их за это мы не будем, лишь отметим, что сиюминутные эмоции в бизнесе, да и не только в бизнесе — это всегда путь к катастрофе в будущем.