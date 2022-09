Сам проект, кстати, был тепло принят публикой.

Разработчики из Artefacts Studio назвали точную дату релиза третьего и последнего дополнения к своему тактическому ролевому экшену The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Набор контента, получивший название Back to the Futon, поступит в продажу на ПК уже 3 октября, а на консолях PS4, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch — 13 октября.

Дополнение Back to the Futon отправит героев в прошлое — в те времена, когда башня Наюльбюк ещё строилась. В рамках этого аддона игроки смогут пройти четыре сюжетные главы. Появятся новые единицы оружия, новые противники и умения.

Напомним, сам игра The Dungeon of Naheulbeuk создана по мотивам вселенной Naheulbeuk французского автора Джона Лэнга. Проект, как и его первоисточник, пародирует сюжет и устройтво популярной ролевой вселенной — Dungeons & Dragons.

На ПК указанная The Dungeon of Naheulbeuk вышла в 2020 году, за это время проект собрал более 5 тысяч отзывов, из которых 88 % — положительные.