Проекты глубоко вторичны.

В рамках вчерашней презентации компания Ubisoft основное внимание уделила Assassin’s Creed, однако не могла компания обойти стороной и свои глубоко вторичные проекты, такие, как The Division Heartland и Rainbow Six Mobile. Новостей по данным играм слишком мало, чтобы делать по ним отдельные материалы, поэтому мы в редакции посчитали правильным объединить две крохотные новости в одну покрупнее.

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Итак, Ubisoft показала геймплей The Division Heartland вместе с комментариями разработчиков. Напоминаем, что Heartland представляет собой условно-бесплатный PvPvE-боевик во вселенной The Division. О сроках сдачи проекта в релиз пока не сообщается.

Далее следует оглашение даты начала закрытого бета-тестирования Rainbow Six Mobile — 12 сентября. Игра была анонсирована весной этого года, и в плане геймплея она будет в значительной степени повторять «большую» Rainbow Six Siege, с той лишь разницей, что продолжительность матчей здесь будет ощутимо сокращена — чтобы примерно соответствовать среднестатистическим игровым «сессиям» на мобильных платформах.