По крайней мере, так гласит описание сборника в EGS.

PC-геймеры уже устали ждать выхода сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection, в состав которого входят Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy, но, похоже, ожидание скоро закончится: сегодня на официальной страничке сборника в Epic Games Store появилось упоминание того, что он поступит в продажу 19 октября.

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В России страница сборника в EGS недоступна, поскольку издателем выступает приостановившее свою деятельность в нашей стране подразделение PlayStation PC LLC, поэтому о беспроблемном приобретении данного продукта можно забыть.

Как следует из описания страницы сборника, то за его покупку в Epic Games Store вам полагается специальный глайдер для Fortnite.

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Вместе с тем появились и системные требования Uncharted Legacy of Thieves Collection. Естественно, ни о какой прожорливости в данном случае и речи идти не может: разработчики рекомендуют (разрешение 1080p на высоких настройках при 30 кадрах в секунду) компьютер с процессором Intel Core i7-4770/AMD Ryzen 5 1500X, видеокартой GeForce GTX 1060/Radeon RX 570, 16 Гбайтами оперативной памяти и 126 Гбайтами свободного пространства на накопителе.