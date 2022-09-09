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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: свежий трейлер A Plague Tale: Requiem рассказывает о стелс-механиках
Всё практически так же, как и в первой части.
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Разработчики из студии Asobo опубликовали новый геймплейный ролик приключенческой игры A Plague Tale: Requiem. Свежее видео посвящено ключевым механикам стелса, реализованным в данном проекте.

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На самом деле, в грядущей Requiem ключевые элементы скрытности реализованы точно на таком же базовом уровне, что и в оригинале. Героиня прячется в зарослях папоротника, в тени деревьев, кустах и, разумеется, под крупной мебелью (столы, например). Отвлекать внимание врагов можно с помощью нехитрых приёмов, не требующих особой сноровки. Например, с помощью огня и маленьких диверсий.

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Приключенческая игра A Plague Tale: Requiem поступит в продажу 18 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Уже на релизе PC-версия обзаведётся поддержкой технологий DLSS и рейтрейсинга, а также пополнит собой библиотеку Game Pass. И, как мы теперь точно знаем, в игре будут субтитры на русском.

#a plague tale requiem
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Сейчас обсуждают

Вежливый_Excalibur
21:10
те верталеты шишек вывозли дaлбабе. ты на видосах видел что б с них десант вываливался? да и хаймарсам все равно десант там или стройбат.
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Dmitry Mitry
21:08
А чем недовольны? На мобилах крайне популярна подобная кислотная графика в стиле телепузиков.
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Вежливый_Excalibur
21:07
ту самую эдисона. eбать ты не образованный старый дурак
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
ахахах
21:06
да вертолёты ми-26 транспортные высадили десантников там сегодня и они сразу колоть пошли хохла,там ждали где начнут наступление просто.250 тыс просто уже всу покололи и никто незнал,где будут брошены...
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
Вежливый_Excalibur
21:03
а в той что раха добавила какие потери у рахи и сша?
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
Boris Kopyltsov
21:02
Во времена Пентиум_4 нам обещали 10Ггц. Где они?
Intel Core i9-13900K был разогнан до 8,0 ГГц
ахахах
21:01
какую ещё лампочку
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
ахахах
21:00
18-25 неберут пиндосов в армию из-за их недуга с ожирением
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
ахахах
20:57
две идёт щас,там написано чуть выше какие.Но негорюй с Украиной уже заканчивается,она проиграла по полной
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
Вежливый_Excalibur
20:55
каким еще двум войнам дaлбаеб? ни одна не объявлена.
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
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