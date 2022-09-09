Всё практически так же, как и в первой части.

Разработчики из студии Asobo опубликовали новый геймплейный ролик приключенческой игры A Plague Tale: Requiem. Свежее видео посвящено ключевым механикам стелса, реализованным в данном проекте.

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На самом деле, в грядущей Requiem ключевые элементы скрытности реализованы точно на таком же базовом уровне, что и в оригинале. Героиня прячется в зарослях папоротника, в тени деревьев, кустах и, разумеется, под крупной мебелью (столы, например). Отвлекать внимание врагов можно с помощью нехитрых приёмов, не требующих особой сноровки. Например, с помощью огня и маленьких диверсий.

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Приключенческая игра A Plague Tale: Requiem поступит в продажу 18 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Уже на релизе PC-версия обзаведётся поддержкой технологий DLSS и рейтрейсинга, а также пополнит собой библиотеку Game Pass. И, как мы теперь точно знаем, в игре будут субтитры на русском.