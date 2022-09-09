Потому что с чьим ещё изображением может быть ключевой арт?

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Завтра поздним вечером Ubisoft официально представит Assassin’s Creed Mirage, ну а сегодня в Сеть «случайно» просочился ключевой арт проекта, на котором можно увидеть главного героя игры — ассасина Басима, с которым фанаты серии успели познакомиться ещё в Assassin’s Creed Valhalla.

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Судя по изображению, Басим будет вооружён типичным ассасинским обмундированием, включая скрытый клинок, а также метательные ножи. Напомним, что действие «Миража» развернётся в Багдаде времён своего золотого века; по слухам, новинка во многом будет напоминать первые игры серии Assassin’s Creed, и наличие у главного героя некоторых элементов ассасинской экипировки косвенно это подтверждает.

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Презентация проекта состоится завтра в 22:00 в ходе мероприятия Ubisoft Forward. Согласно неподтверждённой инфоормации, релиз Assassin’s Creed Mirage состоится в первой половине следующего года.