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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Очередное обновление для ролевой игры Weird West добавит хардкорный режим с перманетной смертью и не только
Ваш герой погиб? Файл сохранения стирается.
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Разработчики из WolfEeye Studios совместно с издательством Devolver Digital раскрыли детали патча 1.04 для своей ролевой игры Weird West. Так, например, в обновлении, которое выходит уже 13 сентября на всех платформах, появится новый режим Nimpossible Mode с единственным слотом под автоматическое сохранение и перманентной смертью.

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В прохождении в рамках режима Nimpossible Mode помощь будут оказывать только головы Нимпов, которые дают возможность воскрешения. Если же смерть настигает героя, то единственное сохранение будет удалено, а всё прохождение придётся начинать с самого начала.

В хардкорном режиме Weird West появится дополнительный контент в виде двух путешествий и одного побочного квеста. А система прицеливания получил свою альтернативную версию — переключаться между ними можно будет в настройках.

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Также патч 1.04 добавит в клиент Weird West счётчик убитых, дополнительный уровень слоу-мо к «Slo-Mo While Aiming», а также корректировку тупого оружия. Дополнительную информацию о патче можно прочитать на отдельной страничке в Steam.

#weird west
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