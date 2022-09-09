Люди уже прозвали её «японской D.Va».

До раннего запуска Overwatch 2 — псевдосиквела первой части — остаётся уже меньше месяца, в связи с этим Blizzard начинает худо-бедно, но проявлять активность в деле снабжения геймеров информацией. Вчера, например, стало известно, что в Overwatch 2 новые персонажи будут входить в состав боевых пропусков, и их придётся разблокировать через соответствующий механизм продвижения. Сегодня же в Сеть просочилась незавершённая версия испаноязычной короткометражки про нового персонажа франшизы, которую, по всей видимости, зовут Кирико.

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Activision и Blizzard, узнав про утечку, начали спешно оформлять запросы на удаление соответствующих видео отовсюду, откуда только может, но современный интернет таков, что в нём вагон и маленькая тележка неподконтрольных сервисов, где просочившуюся короткометражку можно посмотреть без страха, что она будет удалена. Сама утечка демонстрирует рабочую версию короткометражки: в частности, на видео повсюду заметны «водяные знаки», имеются вставки «рандомного» музыкального сопровождения, а также есть сцены, не прошедшие финальный рендеринг.

Поскольку у нас в редакции нет коллег, свободно владеющих испанским языком, мы не сможем пересказать содержание короткометражки, которое, в теории, должно пролить свет на характер и мотивы Кирико в её желании вступить в Overwatch как организацию. Ясно одно: данный персонаж, скорее всего, будет выполнять функции поддержки своей команды.

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Напомним, что Overwatch 2 в незавершённом виде (только мультиплеер, пока без PvE-контента) выйдет в свет 4 октября. Игра будет распространяться по присущей сегодня любым сетевым боевикам условно-бесплатной модели с системой боевого пропуска.