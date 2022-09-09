По информации The Wall Street Journal, уволенный с поста руководителя службы информационной безопасности Twitter в январе Питер Затко (Peiter Zatko) вёл переговоры с бывшими работодателями о размере компенсации за досрочное прекращение трудовых отношений, но в итоге он получил $7 млн, хотя речь могла идти и о большей сумме.
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По условиям соглашения с Twitter Питер Затко не мог распространять информацию о периоде своей работы в компании, за исключением ситуации, когда это требовалось для обмена данными с государственными органами. В конечном итоге, именно этим правом он воспользовался для осведомления контролирующих инстанций о плачевном положении дел с информационной безопасностью в компании Twitter. Адвокаты Илона Маска (Elon Musk), которому предстоит судиться с Twitter ради расторжения несостоявшейся сделки по её покупке, ухватились за показания Питера Затко, и теперь намереваются приобщить их к делу для обоснования своих позиций.