Лишь адвокаты Илона Маска считают, что это была плата за молчание.

По информации The Wall Street Journal, уволенный с поста руководителя службы информационной безопасности Twitter в январе Питер Затко (Peiter Zatko) вёл переговоры с бывшими работодателями о размере компенсации за досрочное прекращение трудовых отношений, но в итоге он получил $7 млн, хотя речь могла идти и о большей сумме.

реклама

Источник изображения: Moneycontrol

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По условиям соглашения с Twitter Питер Затко не мог распространять информацию о периоде своей работы в компании, за исключением ситуации, когда это требовалось для обмена данными с государственными органами. В конечном итоге, именно этим правом он воспользовался для осведомления контролирующих инстанций о плачевном положении дел с информационной безопасностью в компании Twitter. Адвокаты Илона Маска (Elon Musk), которому предстоит судиться с Twitter ради расторжения несостоявшейся сделки по её покупке, ухватились за показания Питера Затко, и теперь намереваются приобщить их к делу для обоснования своих позиций.