Эпичный.

Разработчики из японской студии Toylogic анонсировали Warlander – условно-бесплатный фэнтезийный сетевой боевик, в котором игрокам нужно заниматься захватом средневековых замков. Проект должен поступить в стадию открытой «беты» уже 12 сентября, чуть позже он также появится на PlayStation 5 и Xbox Series.

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В игровом процесса Warlander основное внимание уделяется «разборкам» от двух до пяти отрядов, у каждого из которых имеется по 20 игроков. Разработчики заявляют, что здесь есть множество различных классов персонажей, а в какой-то момент на поле боя смогут выйти даже гигантские боевые роботы.

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За остальными подробностями и комментариями простых игроков стоит обращаться к странице проекта в Steam уже после 12 сентября.