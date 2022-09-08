Часов на шесть только одного сюжета запланировано.

Ведущий дизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала раскрыл в своём боле кое-какую информацию о грядущем дополнении Bloody Ties к Dying Light 2. Разработчик дал понять, что в этом DLC геймерам выпишут в пользование достаточное количество контента. Сюжетных миссий будет на 6 часов, также найдётся место множеству побочных заданий, да и стычек с заражёнными запланировано в достаточном количестве.

реклама

В своём сообщении в Twitter Тимон Смектала отметил, что сражений с людьми наберётся примерно на 30 % от общего количества готовящегося контента. Для самых пытливых и внимательных авторы также готовят отдельный набор уникальных секретов.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, Dying Light 2 вышла на ПК и консолях 4 февраля текущего года. Игра является прямым продолжением первой Dying Light, вышедшей в 2015 году. Посмотреть, сколько там сейчас у второй части пользовательских отзывов в Steam, а также оценить общий рейтинг в процентах мы не можем из-за ограничений со стороны издательства.