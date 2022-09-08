Ведущий дизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала раскрыл в своём боле кое-какую информацию о грядущем дополнении Bloody Ties к Dying Light 2. Разработчик дал понять, что в этом DLC геймерам выпишут в пользование достаточное количество контента. Сюжетных миссий будет на 6 часов, также найдётся место множеству побочных заданий, да и стычек с заражёнными запланировано в достаточном количестве.
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В своём сообщении в Twitter Тимон Смектала отметил, что сражений с людьми наберётся примерно на 30 % от общего количества готовящегося контента. Для самых пытливых и внимательных авторы также готовят отдельный набор уникальных секретов.
Напомним, Dying Light 2 вышла на ПК и консолях 4 февраля текущего года. Игра является прямым продолжением первой Dying Light, вышедшей в 2015 году. Посмотреть, сколько там сейчас у второй части пользовательских отзывов в Steam, а также оценить общий рейтинг в процентах мы не можем из-за ограничений со стороны издательства.