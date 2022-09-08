В нём нет ничего интересного, но сам факт состоялся.

Уже через считанные часы фантастический «соулслайк» боевик Steelrising от создателей GreedFall и The Technomancer поступит в продажу (или уже поступил, в зависимости от того, когда вы это читаете). По такому случаю девелоперы опубликовали сопутствующий видеоролик, призванный не только напомнить о том, что игра уже доступна для прохождения, но и, что уж греха таить, в лишний раз привлечь внимание к своему сеттингу и геймплейным особенностям.

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Напомним, что действие Steelrising разворачивается в альтернативной версии Парижа времён конца XVIII века. Король Людовик XVI с помощью армии автоматонов подавил восстание, которое в нашей временной линии стоило ему жизни путём отсечения головы, и установил крайне тираническую форму правления, пресекающую любые гражданские свободы. Нам в роли автоматона Эгиды на службе у супруги короля Марии-Антуанетты предстоит помочь свободолюбивым парижанам свергнуть этот бесчеловечный «режим». В общем, мы имеем дело с избитой темой, но в весьма интересном сеттинге альтернативной фантастической истории.

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Проект создавался для компьютеров, а также для консолей текущего поколения.