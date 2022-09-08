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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Steelrising опубликовали трейлер к сегодняшнему релизу проекта
В нём нет ничего интересного, но сам факт состоялся.
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Уже через считанные часы фантастический «соулслайк» боевик Steelrising от создателей GreedFall и The Technomancer поступит в продажу (или уже поступил, в зависимости от того, когда вы это читаете). По такому случаю девелоперы опубликовали сопутствующий видеоролик, призванный не только напомнить о том, что игра уже доступна для прохождения, но и, что уж греха таить, в лишний раз привлечь внимание к своему сеттингу и геймплейным особенностям.

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Напомним, что действие Steelrising разворачивается в альтернативной версии Парижа времён конца XVIII века. Король Людовик XVI с помощью армии автоматонов подавил восстание, которое в нашей временной линии стоило ему жизни путём отсечения головы, и установил крайне тираническую форму правления, пресекающую любые гражданские свободы. Нам в роли автоматона Эгиды на службе у супруги короля Марии-Антуанетты предстоит помочь свободолюбивым парижанам свергнуть этот бесчеловечный «режим». В общем, мы имеем дело с избитой темой, но в весьма интересном сеттинге альтернативной фантастической истории.

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Проект создавался для компьютеров, а также для консолей текущего поколения.

#nacon #spiders #steelrising
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RandomXP
14:19
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Vlad
14:19
с чего вдруг, как видишь 330к от шабашек, а зп 30к ахаха
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sop18
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Конечно, лох, не хочет делиться с тобой своими 200р.))) Какой он жадный)))
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Stupid Miner
14:18
Ага ) наследство перепало от бабушки , взял кредит на паркет и дешёвые обои с батареями )
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Tant-Ogly
14:18
оцените мою жену . пришла такая с пивом и смотрит на мою видяху.я ей ай яй яй по попе сделаю.
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Александр Дедок
14:16
Это плата форм-фактора miniitx -чтобы собрать маленький компактный пк
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Vlad
14:16
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Stupid Miner
14:14
Фантазер )
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ronoho
14:14
нафиг было смещать дырку в экран не понятно. эстетам не зайдёт, даже не смотря на то что они решили этот фейл зафичить и обыграли его программно.
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