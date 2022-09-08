При этом информатор Питер Затко сможет дать показания.

Ещё в начале сентября адвокаты Илона Маска (Elon Musk) сделали запрос с требованием перенести заседание суда по делу Twitter с 17 октября на ноябрь, но теперь CNBC сообщает, что данная просьба была отклонена. По замыслу представителей миллиардера, дополнительное время могло потребоваться суду для рассмотрения свидетельств Питера Затко (Peiter Zatko), ранее отвечавшего в Twitter за информационную безопасность и выражающего обеспокоенность плачевным положением дел в компании на этом направлении.

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Источник изображения: Getty Images

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При этом суд, как сообщает источник, согласился приобщить к делу показания Затко, но без существенного увеличения числа привлекаемых свидетелей, экспертов и рассматриваемых документов. Переносить заседание суда с 17 октября судья не сочла нужным, поскольку даже задержка на четыре недели способна нанести, по её мнению, существенный вред компании Twitter.