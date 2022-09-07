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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Dead Island 2 уверяют, что новинка не уступит оригинальной игре в плане юмора и элементов хоррора
Оказывается, в Dead Island 2 был юмор. Чего только не узнаешь из интервью девелоперов.
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Пару недель назад студия Dambuster официально сделала то, во что уже практически не верил: повторно анонсировала зомби-экшен Dead Island 2. И хотя релиз состоится ещё только примерно через полгода — и то, если очень сильно повезёт и не случится никаких многочисленных переносов — подробности проекта словно песок потихоньку просачиваются сквозь пальцы.

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В частности, сегодня стало известно, что по части юмора и элементов хоррора новинка как минимум не уступит оригинальной Dead Island. Здесь вы наверняка зададитесь вопросом: а в Dead Island разве был юмор? Что тут ответить; видимо, в Dambuster считают, что был. В любом случае, от нескольких шуток хуже игре точно не станет.

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Действие Dead Island 2 развернётся в заражённом Лос-Анджелесе, а в плане игрового процесса нас ждёт масса крови, расчленёнки и прочего «экшена». Релиз, по плану, состоится 3 февраля следующего года. Теперь главное не начать путать данный проект с Dying Light 2, а то и названия почти одинаковые, и порядковый номер, и общая тематика — зомби-зараза в большом городе.

#dead island 2 #dambuster studios
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