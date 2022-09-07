Оказывается, в Dead Island 2 был юмор. Чего только не узнаешь из интервью девелоперов.

Пару недель назад студия Dambuster официально сделала то, во что уже практически не верил: повторно анонсировала зомби-экшен Dead Island 2. И хотя релиз состоится ещё только примерно через полгода — и то, если очень сильно повезёт и не случится никаких многочисленных переносов — подробности проекта словно песок потихоньку просачиваются сквозь пальцы.

реклама

В частности, сегодня стало известно, что по части юмора и элементов хоррора новинка как минимум не уступит оригинальной Dead Island. Здесь вы наверняка зададитесь вопросом: а в Dead Island разве был юмор? Что тут ответить; видимо, в Dambuster считают, что был. В любом случае, от нескольких шуток хуже игре точно не станет.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Действие Dead Island 2 развернётся в заражённом Лос-Анджелесе, а в плане игрового процесса нас ждёт масса крови, расчленёнки и прочего «экшена». Релиз, по плану, состоится 3 февраля следующего года. Теперь главное не начать путать данный проект с Dying Light 2, а то и названия почти одинаковые, и порядковый номер, и общая тематика — зомби-зараза в большом городе.