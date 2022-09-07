Построить поселение на спине огромного зверя — как вам?

Разработчики из компании Stray Dawn собираются выпустить в ранний доступ градостроительную стратегию The Wandering Village уже 14 сентября. Впервые о проекте было объявлено в рамках прошлогодней выставки PC Gaming Show 2021, он сходу удивлял концепцией.

реклама

В мире игры появились растения, выпускающие ядовитые споры. Люди стали спасаться от губительного влияния паразита на спине огромного существа, которое тут называется Онбу. Немного придя в себя, переселенцы поневоле начали отстраивать городок прямо на звере, у которого на спине также каким-то чудом разместился огромный пласт земли.

The Wandering Village — игра не только про строительство, но ещё и про выживание с примесями «рогалика». Задачи перед геймером ставятся вполне тривиальные: удерживать поселение в нормальном состоянии, планомерно расширяя его и заботясь о жителях.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Игра выйдет 14 сентября в раннем доступе Steam, русский язык заявлен.