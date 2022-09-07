Разработчики из компании Stray Dawn собираются выпустить в ранний доступ градостроительную стратегию The Wandering Village уже 14 сентября. Впервые о проекте было объявлено в рамках прошлогодней выставки PC Gaming Show 2021, он сходу удивлял концепцией.
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В мире игры появились растения, выпускающие ядовитые споры. Люди стали спасаться от губительного влияния паразита на спине огромного существа, которое тут называется Онбу. Немного придя в себя, переселенцы поневоле начали отстраивать городок прямо на звере, у которого на спине также каким-то чудом разместился огромный пласт земли.
The Wandering Village — игра не только про строительство, но ещё и про выживание с примесями «рогалика». Задачи перед геймером ставятся вполне тривиальные: удерживать поселение в нормальном состоянии, планомерно расширяя его и заботясь о жителях.
Игра выйдет 14 сентября в раннем доступе Steam, русский язык заявлен.