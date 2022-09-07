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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Assassin’s Creed Mirage выйдет и на консолях прошлого поколения — инсайдер
Видимо, пинать корпуса этих приставок будут, пока они не расщепятся на атомы.
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Сегодня в PSN ненадолго появилась страница Assassin’s Creed Mirage с базовым описанием проекта. Несмотря на то, что появление страницы было крайне кратковременным, этого оказалось достаточно, чтобы Интернет всё запомнил, а инсайдер Том Хендерсон поделился запечатлённой там информацией.

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Итак, из описания страницы Assassin’s Creed Mirage следует, что, во-первых, новинка не обойдёт стороной консоли прошлого поколения. В данном случае речь шла про PlayStation 4, причём покупатели соответствующей версии впоследствии при переходе на PlayStation 5 получат обновлённую версию игры бесплатно. Логично предположить, что аналогичное предложение будет распространяться и на консоли Xbox, просто из Microsoft Store соответствующая страничка, к удивлению многих, пока не утекала.

Далее в утечке упоминается сугубо геймплейная информация, подтверждающая ранние утечки. Например, Mirage порадует современным подходом к классическому игровому процессу Assassin’s Creed, значительным упором на стелс и паркур. Сеттингом станет Багдад времён своего Золотого века.

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Презентация Assassin’s Creed Mirage должна состояться в эту субботу, 10 сентября, в 22:00 по московскому времени. По слухам, помимо «Миража» нам также представят ещё от трёх до пяти дополнительных игр во франшизе — для разных платформ и в разных жанрах.

#ubisoft #assassins creed mirage
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