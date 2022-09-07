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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
PlayStation 5 теперь поддерживает вывод изображения в разрешении 1440p
А то раньше обладателям таких мониторов приходилось любоваться «мыльцом».
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С момента поступления консолей PlayStation 5 в продажу и до сегодняшнего дня у её пользователей было всего несколько вариантов настройки выводного разрешения картинки: либо 720p, либо 1080p, либо 4K. В связи с этим у многих пользователей, обладающих дисплеями с «промежуточным» разрешением — например, 1440p-монитором, к которому они хотели бы подключить консоль — возникали большие вопросы относительно компетентности Sony. Что ж, лучше поздно, чем вообще никогда: сегодня обновление с поддержкой разрешения 1440p наконец-то было применено к приставке. Функция VRR при этом в данном разрешении работать не будет. Почему — вопрос к Sony.

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Вдобавок в обновление включили такие изобретённые заново велосипеды, как возможность создавать списки (папки) видеоигр, запрашивать у коллег по прохождению открывать напарнику свой экран — например, для того, чтобы помочь с преодолением препятствия, и другие незначительные опции.

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#sony #playstation 5
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