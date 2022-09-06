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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы A Plague Tale Requiem опубликовали список языков, на которых будет доступна игра — русского в нём нет
Значит, не будет у проекта и русских денег.
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Сегодня представители Asobo Studio опубликовали в своём Twitter список языков, на которых будет доступен их проект A Plague Tale Requiem. Как вы уже поняли из заголовка, один из самых распространённых языков мира — русский — в списке не указан.

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По всей видимости, от соответствующей локализации авторы отказались недавно, поскольку официальная Steam-страница A Plague Tale Requiem ещё содержит информацию о том, что русская локализация в игре будет выполнена посредством субтитров и перевода элементов интерфейса.

Неизвестно, что послужило причиной произошедшего. Огульно никого осуждать нам бы не хотелось, поэтому рискнём предположить, что данное обстоятельство связано с имеющимися сейчас трудностями при оплате из-за рубежа работы отечественных переводчиков, редакторов и актёров.

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Что до A Plague Tale Requiem, то её релиз назначен на 18 октября на всех актуальных платформах. То есть, на PC, консолях текущего поколения и Nintendo Switch.

#asobo studio #a plague tale requiem
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