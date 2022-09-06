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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты показали своё видение ремейка Silent Hill 2 на Unreal Engine 5
Нормальное видение. И освещение в данном антураже даже не выглядит проблемным.
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Иногда кажется, что в инструментарий движка Unreal Engine 5 вмонтирована функция, позволяющая пользователям по запросу формировать видеоряд. Ничего подобного, конечно, в Unreal Engine 5, но это стало бы отличным объяснением тому, как энтузиастам с YouTube-канала TeaserPlay удаётся в огромных количествах создавать публикуемые ими видеоролики с псевдоремейками культовых игр прошлого. Сегодня, например, очередь энтузиастов дошла до Silent Hill 2, кадрами потенциального ремейка которой они поделились с сообществом.

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Стоит отметить, что конкретно в данном случае антураж проекта способствует тому, чтобы неумелое обращение с системой Lumen со стороны энтузиастов не так сильно бросалось в глаза. В частности, вездесущие «засветы» здесь по большей части выглядят удивительно органично.

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Между тем по Сети всё чаще начинают распространяться слухи о том, что в разработке находятся настоящие ремейки Silent Hill и, возможно, Silent Hill 2. Пока что никаких подтверждений этому нет, но имеется информация, что тайное станет явным уже в этом месяце в рамках мероприятия Tokyo Game Show 2022, которое пройдёт в середине сентября.

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