Нормальное видение. И освещение в данном антураже даже не выглядит проблемным.

Иногда кажется, что в инструментарий движка Unreal Engine 5 вмонтирована функция, позволяющая пользователям по запросу формировать видеоряд. Ничего подобного, конечно, в Unreal Engine 5, но это стало бы отличным объяснением тому, как энтузиастам с YouTube-канала TeaserPlay удаётся в огромных количествах создавать публикуемые ими видеоролики с псевдоремейками культовых игр прошлого. Сегодня, например, очередь энтузиастов дошла до Silent Hill 2, кадрами потенциального ремейка которой они поделились с сообществом.

реклама

Стоит отметить, что конкретно в данном случае антураж проекта способствует тому, чтобы неумелое обращение с системой Lumen со стороны энтузиастов не так сильно бросалось в глаза. В частности, вездесущие «засветы» здесь по большей части выглядят удивительно органично.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Между тем по Сети всё чаще начинают распространяться слухи о том, что в разработке находятся настоящие ремейки Silent Hill и, возможно, Silent Hill 2. Пока что никаких подтверждений этому нет, но имеется информация, что тайное станет явным уже в этом месяце в рамках мероприятия Tokyo Game Show 2022, которое пройдёт в середине сентября.