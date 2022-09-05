Фонарик — друг бесстрашного исследователя.

Разработчики из студии Ocean Drive анонсировали Blackout Protocol — топдаун-шутер с элементами «рогалика» и хоррора. По случаю анонса был представлен отдельный трейлер, но сам проект появится в раннем доступе только в 2023 году (сначала в раннем доступе).

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Blackout Protocol обзавелась собственной страничкой в Steam, откуда можно подчерпнуть много чего интересного. Например, мы уже сейчас знаем, что напряжённая, жуткая атмосфера — ключевая особенность проекта. Игрок отправляется на изучение сверхсекретного исследовательского центра «Секция 13», доверху набитого непонятными ужасами.

Вся локация, состоящая из нескольких этажей, погружена во тьму, поэтому компании героев из трёх человек придётся пробираться по уровням буквально на ощупь. «Выкуривать» монстров из тёмных уголков «Секции 13» можно будет при помощи фонариков и системы электроснабжения всей подземной базы. Игрокам также придётся следить за психологическим состоянием своих подопечных, ведь постоянное пребывание в стрессе может пагубно на них сказаться.

Официальное описание проекта:

«Как и на любом рабочем месте, в тени прячутся мерзкие твари... и они бы предпочли, чтобы так всё и оставалось. Чтобы вернуть контроль, вам придется использовать против них свет, используя свои верные фонарики (и электрическую систему базы) и захватывая преимущество. Но будьте осторожны: монстры по-своему реагируют на разоблачение, и не все они стесняются выражать своё неудовольствие.

У каждой работы есть свои факторы стресса, будь то напряженность в отношениях с руководством, или изнурительный псионический ущерб, вызванный травматическим контактом с потусторонними ужасами. Пробиваясь к сердцу объекта, следите за датчиком паники или страдайте от последствий».

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Blackout Protocol должна поступить в продажу в будущем году на ПК (Steam). Точная дата выхода проекта в раннем доступе будет сообщена когда0-нибудь потом.