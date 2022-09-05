Путаница возникает не просто так.

За последние годы разработчики игр «выбросили» на рынок такое количество ремастеров, ремейков и прочих «перекованных» изданий некогда культовых игр, причём каждый из них вкладывает в данный термин свои собственные значения, что нет ничего удивительного в том, что публика давно уже запуталась, что эти термины должны означать. Попытаться раз и навсегда поставить точку в данном вопросе вызвались специалисты из Nightdive Studios, силами которых на прилавках появилась масса различных ремастеров и прочих «улучшенных изданий» легендарных проектов.

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Руководитель Nightdive Стивен Кик привёл в качестве примеров три варианта работ студии по усовершенствованию игр прошлого. Во-первых, так называемые Enhanced Edition. Под ними студия подразумевает небольшие, но важные изменения вроде внедрения поддержки актуальных операционных систем и широкоформатных мониторов — с соответствующими адаптациями интерфейса, поля зрения и так далее.

Во-вторых, проекты вроде недавнего ремастера Shadowman. Подобные проекты в Nightdive считают полноценными, настоящими ремастерами: в дополнение к улучшениям, которые обычно входят в Enhanced Edition, в ремастере повысили рабочую частоту кадров, подготовили новые текстуры более высокого разрешения, создали новые модели и даже возвратили в игру контент, который был вырезан из оригинала.

И, наконец, в-третьих — полноценные ремейки вроде грядущей System Shock. От двух предыдущих вариантов они отличаются производством с нуля на полностью новой базе, но при этом сохраняя верность оригиналу настолько, насколько это вообще возможно. Иными словами, ремейк — самый трудозатратный и самый серьёзный вариант модернизации культовой игры прошлого.

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Пожалуй, лучше всего усвоить разницу между ремастером и ремейком можно, проведя аналогию со строительным делом. Ремастер в данном случае выступает в роли здания после реставрации, ну а ремейк — по сути, новодел по старым чертежам.