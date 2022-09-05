Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Специалисты из Nightdive Studios объяснили, в чём разница между ремастером и ремейком видеоигры
Путаница возникает не просто так.
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

За последние годы разработчики игр «выбросили» на рынок такое количество ремастеров, ремейков и прочих «перекованных» изданий некогда культовых игр, причём каждый из них вкладывает в данный термин свои собственные значения, что нет ничего удивительного в том, что публика давно уже запуталась, что эти термины должны означать. Попытаться раз и навсегда поставить точку в данном вопросе вызвались специалисты из Nightdive Studios, силами которых на прилавках появилась масса различных ремастеров и прочих «улучшенных изданий» легендарных проектов.

реклама

Руководитель Nightdive Стивен Кик привёл в качестве примеров три варианта работ студии по усовершенствованию игр прошлого. Во-первых, так называемые Enhanced Edition. Под ними студия подразумевает небольшие, но важные изменения вроде внедрения поддержки актуальных операционных систем и широкоформатных мониторов — с соответствующими адаптациями интерфейса, поля зрения и так далее.

Во-вторых, проекты вроде недавнего ремастера Shadowman. Подобные проекты в Nightdive считают полноценными, настоящими ремастерами: в дополнение к улучшениям, которые обычно входят в Enhanced Edition, в ремастере повысили рабочую частоту кадров, подготовили новые текстуры более высокого разрешения, создали новые модели и даже возвратили в игру контент, который был вырезан из оригинала.

И, наконец, в-третьих — полноценные ремейки вроде грядущей System Shock. От двух предыдущих вариантов они отличаются производством с нуля на полностью новой базе, но при этом сохраняя верность оригиналу настолько, насколько это вообще возможно. Иными словами, ремейк — самый трудозатратный и самый серьёзный вариант модернизации культовой игры прошлого.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Пожалуй, лучше всего усвоить разницу между ремастером и ремейком можно, проведя аналогию со строительным делом. Ремастер в данном случае выступает в роли здания после реставрации, ну а ремейк — по сути, новодел по старым чертежам.

#nightdive studios
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nightdive Studios готовит ещё несколько ремастеров культовых игр — от Wolfenstein 3D до Quake III Arena
Очередной трейлер ремейка System Shock вновь не снабдили датой релиза
Состояние System Shock 3 под вопросом, дальнейшая судьба проекта зависит от Tencent
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
53
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
7
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
39
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 2
1
Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
+

Сейчас обсуждают

Zorro
16:31
Китай как красиво просто ВАУ https://www.youtube.com/watch?v=fV_rjoAkYPA
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Александр Бородач
16:26
какие RTX я запускал ведьмака на 1650 супер на высоких с модами некоторыми . Видяха без напряга работала
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
Зю
16:25
Ну, в 2018 AVX-512 реально был игрушкой. А когда вышел в мейнстрим, то у интел не хватило транзисторного бюджета и запаса по ТДП.
Наличие AVX-512 даст процессорам AMD Ryzen 7000 преимущество во многих эмуляторах игровых консолей
Iruil
16:24
Samsung 870 evo не покупать, либо сразу обновлять до последней прошивки. Крайне неудачная модель. Весь форум ixbt на этот ssd жалобами завален.
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
Luck-AD
16:17
Очередная попытка набить много много очков в Cinebench и обогнать новый Zen. Да что же им так не везет...
Производительность AMD Ryzen 9 7950X в Cinebench R23 намного выше, чем ожидалось раньше
Lospollos Hermanos
16:12
Криво отфотошопленная банка пива/10
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
Yoda_
15:59
Статью писал чел из разряда "процессор под столом стоит чёрный такой".
Инсайдер опубликовал изображение инженерного образца RTX 4090 Ti с тройным кулером
Vlud Karo
15:54
на радеон 7 похожа
Инсайдер опубликовал изображение инженерного образца RTX 4090 Ti с тройным кулером
unboldesoupe
15:53
Это потому что не твоя.
Инсайдер опубликовал изображение инженерного образца RTX 4090 Ti с тройным кулером
daimos
15:52
Тварь такая, что ж ты такая красивая-то
Инсайдер опубликовал изображение инженерного образца RTX 4090 Ti с тройным кулером
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем