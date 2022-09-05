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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Австралийский регулятор выдал возрастной рейтинг мобильной версии Left 4 Dead 2
Похоже, будет что-то интересное. На самом деле, не очень.
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Надзорные ведомства различных государств постоянно раньше времени становятся источниками информации о планах игровых издателей и разработчиков. Так, например, сегодня игровые СМИ обратили внимание на то, что австралийский регулятор присвоил возрастной рейтинг проекту под говорящим названием Left 4 Dead 2 Mobile.

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Пока трудно сказать, когда Valve собирается официально анонсировать данный проект, но сама логика действий вполне понятна: Left 4 Dead 2 до сих пор остаётся сравнительно популярной, поэтому естественно, что компания желает заработать с её помощью ещё и на мобильных платформах.

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В ноябре этого года Left 4 Dead 2 исполнится тринадцать лет.

#valve #left 4 dead 2
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