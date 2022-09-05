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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Системные требования ролевого экшена Steelrising: для запуска понадобится RTX 2060
Насколько это оправданно — другой вопрос.
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Разработчики из компании Spiders, которые подарили нам ранее Greedfall и Bound by Flame, в данный момент совместно с издательством Nacon готовятся к релизу ролевого экшена Steelrising. Проект поступит в продажу уже 8 сентября на ПК и консолях. Системные требования появились только сейчас, которыми мы и спешим с вами поделиться.

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Нужно признать, требования получились достаточно высокими — в минимально необходимой конфигурации прописалась видеокарта NVIDIA RTX 2060.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-битная);
  • процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти;
  • версия DirectX: 11;
  • 67 Гбайт свободного места на накопителе.

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-битная);
  • процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600X;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или GeForce RTX 3060Ti с 8 Гбайт памяти;
  • версия DirectX: 11;
  • 67 Гбайт свободного места на накопителе.

Действие Steelrising происходит в Париже, который пылает и утопает в крови. Город страдает от безумия короля Людивика XVI и огромного количества его безжалостных автоматонов. Решить судьбу Французской революции в этом ролевом экшене предстоит механической защитнице королеве Эгиде, шедевру инженерного гения Эжена де Вокансона.

Ключевая особенность Steelrising — продуманная и невероятно сложная боевая система. В бою против механических солдат игроку придётся с точностью просчитывать каждое движение. Также нужно будет комбинировать уклонения, парирования, прыжки и разрушительные атаки, чтобы «пробить себе путь через улицы Парижа». Каждая схватка станет настоящим испытанием для вашей выдержки, а с механическими боссами-исполинами не получится разобраться без должных усердия и сноровки.

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Релиз проекта должен состояться 8 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#nacon #spiders #steelrising
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