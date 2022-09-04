На дворе вечер воскресенья, а в наиболее восточных регионах нашей родины уже и вовсе первые часы понедельника, а это означает две вещи. Во-первых, завтра на работу, а во-вторых, Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам уходящей недели.
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Важно помнить, что из-за огромного числа часовых поясов на планете Valve, территориально расположенная в США, учитывает в чарте результаты за неделю с прошлого воскресенья по конец субботы. Таким образом, свежий чарт демонстрирует десятку самых продаваемых игр за период с 28 августа по 3 сентября включительно.
И выглядит эта десятка следующим образом:
- Steam Deck;
- Destiny 2 Lightfall + Annual Pass;
- F1 Manager 2022;
- Marvel’s Spider-Man Remastered;
- Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
- Dead by Daylight — Resident Evil Project W Chapter;
- Cult of the Lamb;
- Titanfall 2;
- Hogwarts Legacy;
- Red Dead Redemption 2.