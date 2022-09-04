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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аддон Destiny 2 Lightfall продолжает удерживать вторую позицию в недельном чарте продаж Steam
Был бы на первом, если бы не присутствующий здесь не к месту Steam Deck.
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На дворе вечер воскресенья, а в наиболее восточных регионах нашей родины уже и вовсе первые часы понедельника, а это означает две вещи. Во-первых, завтра на работу, а во-вторых, Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам уходящей недели.

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Важно помнить, что из-за огромного числа часовых поясов на планете Valve, территориально расположенная в США, учитывает в чарте результаты за неделю с прошлого воскресенья по конец субботы. Таким образом, свежий чарт демонстрирует десятку самых продаваемых игр за период с 28 августа по 3 сентября включительно.

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И выглядит эта десятка следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Destiny 2 Lightfall + Annual Pass;
  • F1 Manager 2022;
  • Marvel’s Spider-Man Remastered;
  • Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
  • Dead by Daylight — Resident Evil Project W Chapter;
  • Cult of the Lamb;
  • Titanfall 2;
  • Hogwarts Legacy;
  • Red Dead Redemption 2.
#steam #valve
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