Был бы на первом, если бы не присутствующий здесь не к месту Steam Deck.

На дворе вечер воскресенья, а в наиболее восточных регионах нашей родины уже и вовсе первые часы понедельника, а это означает две вещи. Во-первых, завтра на работу, а во-вторых, Valve опубликовала очередной чарт продаж по итогам уходящей недели.

реклама

Важно помнить, что из-за огромного числа часовых поясов на планете Valve, территориально расположенная в США, учитывает в чарте результаты за неделю с прошлого воскресенья по конец субботы. Таким образом, свежий чарт демонстрирует десятку самых продаваемых игр за период с 28 августа по 3 сентября включительно.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

И выглядит эта десятка следующим образом: