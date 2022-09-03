Геймплей свежий, персонажи свежие, идея — не шибко.

Не успеем мы и оглянуться, как на дворе будет 21 октября, и фанаты франшизы Borderlands смогут приступить к прохождению New Tales from Borderlands. Близость к релизу не пугает разработчиков из Gearbox, даже наоборот: чем ближе релиз, тем больше у них желания публиковать новые подробности и видеоролики.

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В свежем видео, продолжительность которого, к слову, составляет 18 минут, разработчики показали чистый игровой процесс. Ценность подобных видеороликов в том, что они позволяют насладиться геймплеем без лишнего «шума» в виде различных эффектов постобработки, склеек, закадровых комментариев и прочего.

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Напомним, что New Tales from Borderlands представляет собой не сиквел, а полностью новый проект. Здесь другие действующие лица, новая сюжетная линия, ранее не применявшиеся в серии игровые механики, и многое другое. Игра создаётся для PC, актуальных консолей, а также для гибридной консоли Nintendo Switch.