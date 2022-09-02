Релиз на перечисленных консолях состоится уже 6 сентября.

Разработчики из студии Experiment 101 совместно с издательством THQ Nordic опубликовали геймплейные ролики своего ролевого экшена Biomutant для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сами материалов было представлено несколько, они были засняты на каждом из перечисленных устройств.

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Biomutant на консолях текущего поколения будет разрешение 4K при 60 кадрах/с и технологию HDR. В визуальном плане проект на актуальных устройствах тоже немного преобразится, а время загрузок существенно сократится.

Если у вас есть купленная версия Biomutant для PS4 или Xbox One, то апгрейд на следующее поколение достанется бесплатно. Более того, владельцы таких копий игры даже смогут перенести сохранения с трофеями. Но есть один нюанс: владельцы физической копии PS4, прикупившие PS5 без дисковода, не смогут бесплатно обновиться до новой версии.

Biomutant выйдет на PS5, Xbox Series X и S уже 6 сентября. Действие проекта происходи в мире, пережившем катаклизм — настолько сильный, что место людей заняли мутировавшие животные.

«Боевая система, основанная на боевых искусствах, гарантирует тебе уникальную свободу движения, и возможность комбинировать приемы дальнего и ближнего боя и особые способности твоих мутаций.

Меняй геном своего персонажа, а вместе с ним и весь стиль игры. Направленные мутации будут влиять на твои параметры, а воздействие биологически активных зон в открытом мире наделит особыми способностями, такими как «Обличье черепахи» или «Пузырь слизи».

Дай волю фантазии, создавая оружие. Комбинируй элементы и создавай уникальное одноручное и двуручное, дробящее или режущее оружие. Оснащай револьверы, дробовики или винтовки дополнительными модификациями, вроде штопора или бензопилы на аккумуляторном ходу.

Выбирай любую экипировку, и речь не только об оружии. Подбирай снаряжение под любой вид активности – выбор практически безграничен», — гласит официальное описание проекта.

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Главный герой — один из таких видоизменённых людей, которому придётся исцелить здешнее Дерево и уничтожить виновных в этом монстров. На момент написания данного материала Biomutant собрал более 11 тысяч отзывов, из которых 67 % — положительные.