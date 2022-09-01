Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
С релизом обновления Age of Sorcery в Conan Exiles появилось колдовство
А сама Conan Exiles стала временно бесплатной.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Как и было обещано, сегодня выживач Conan Exiles обзавёлся масштабным обновлением Age of Sorcery, главным нововведением которого числится система магии. Впрочем, не стоит ожидать появления в игре молний, огненных шаров и прочих элементов типичного фэнтези: магия в мире «Конана» основана на осквернении и призыве: вы сможете насылать на оппонентов порчу и призывать на помощь различных потусторонних существ, тратя часть своих жизненных сил.

реклама

Вместе с тем в Age of Sorcery применена обновлённая система строительства, призванная облегчить этот непростой и важный в геймплее Conan Exiles процесс. Кроме того, в обновлении переработаны системы атрибутов и способностей, благодаря чему гибкость при развитии своего персонажа станет ещё выше.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Чтобы отпраздновать запуск обновления, разработчики сделали Conan Exiles временно бесплатной: все желающие смогут опробовать проект в течение недели — вплоть до 8 сентября.

#funcom #conan exiles
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирована Dune: Awakening — многопользовательская «выживалка» с открытым миром
«Магическое» обновление Age of Sorcery для Conan Exiles выйдет уже на следующей неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
21
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
21
Параллельная реальность производителей железа
123
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
129
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
17
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
45
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
34
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
53
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

Test Test
20:09
Cмотря в каком разрешении, ясен хрен в 4k не пойдет, а в фуллхд и ниже думаю можно добиться 60 фпс. У меня вот монитор стоит в кладовке 1366x768, думаю на нем летать все будет.
Параллельная реальность производителей железа
Слава Шишков
20:07
А ты думаешь с интелом по другому?
Для первой загрузки системы с Ryzen 7000 и матплатой ASRock может понадобиться до 400 секунд
il-nul il-nul
20:07
так это чипы другого порядка типа A100, тут даже 3090 Ti или 4090 Ti рядом не валялись, и больше пострадает "сильнонезависимая" от Китая Nvidia, акции которой от этой новости слегка упали в обморок
RTX 4000 могут перенести на ноябрь, а Nvidia готовит к выпуску RTX 4090 Ti с 48Gb памяти и 800 TGP
il-nul il-nul
20:06
Возможно он всю мышечную массу вкачал только в один скилл
RTX 4000 могут перенести на ноябрь, а Nvidia готовит к выпуску RTX 4090 Ti с 48Gb памяти и 800 TGP
yudovich
20:05
Только что забрал, без vpn. Правда не пойму зачем.
На этой неделе в Steam бесплатно раздадут легендарную первую Mafia
Tant-Ogly
20:04
ахаха ого писюнка большая
RTX 4000 могут перенести на ноябрь, а Nvidia готовит к выпуску RTX 4090 Ti с 48Gb памяти и 800 TGP
IRanPast
20:04
Я надеялся, что больше о ней не услышу
Amazfit представила часы GTR 4 и GTS 4 с улучшенной системой GPS
ZombieNation
20:04
надеюсь что они понимают как эти гены работают и на что влияют , а не просто методом тыка перебирают комбинации ?
Китайские ученые создали первое в мире млекопитающее с полностью перепрограммированными генами
Kira625
20:04
А у нас дофига маргиналов посылающих что-то внутри РФ по расценкам DHL?
DHL уходит с внутреннего рынка России
Tant-Ogly
20:03
как дела ждуны-нищюки?
RTX 4000 могут перенести на ноябрь, а Nvidia готовит к выпуску RTX 4090 Ti с 48Gb памяти и 800 TGP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем