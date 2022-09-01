Как и было обещано, сегодня выживач Conan Exiles обзавёлся масштабным обновлением Age of Sorcery, главным нововведением которого числится система магии. Впрочем, не стоит ожидать появления в игре молний, огненных шаров и прочих элементов типичного фэнтези: магия в мире «Конана» основана на осквернении и призыве: вы сможете насылать на оппонентов порчу и призывать на помощь различных потусторонних существ, тратя часть своих жизненных сил.
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Вместе с тем в Age of Sorcery применена обновлённая система строительства, призванная облегчить этот непростой и важный в геймплее Conan Exiles процесс. Кроме того, в обновлении переработаны системы атрибутов и способностей, благодаря чему гибкость при развитии своего персонажа станет ещё выше.
Чтобы отпраздновать запуск обновления, разработчики сделали Conan Exiles временно бесплатной: все желающие смогут опробовать проект в течение недели — вплоть до 8 сентября.